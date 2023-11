Sulla Nuova bussola quotidiana Anna Bono scrive: «Durante la conferenza stampa tenuta insieme al premier albanese, Giorgia Meloni ha ribadito che l’immigrazione illegale di massa è un fenomeno che nessuno Stato Ue può affrontare da solo e che la collaborazione tra stati Ue e con altri paesi è fondamentale. L’accordo con l’Albania nasce sotto auspici migliori di quello con la Tunisia. "L’Italia – ha sottolineato il presidente del Consiglio – è il primo partner commerciale dell’Albania. C’è una strettissima collaborazione che già esiste nella lotta all’illegalità". Da parte sua Edi Rama parlando in italiano ha ricordato il "debito impagabile" del suo popolo verso l’Italia: "Questo accordo – ha detto – non sarebbe stato possibile con nessun altro Stato Ue. Non sta a noi giudicare il merito politico di decisioni qui e in altre istituzioni, a noi sta di rispondere "Presente" quando si tratta di dare una mano”».

Tra gli effetti collaterali dell’accordo tra Italia e Albania per a...