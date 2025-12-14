In Francia l’unione delle destre è “en marche”

Parigi. È forse il passaggio più importante di Le Journal d’un prisonnier, il diario della sua esperienza carceraria alla Santé, dove ha trascorso venti giorni a seguito della condanna per associazione a delinquere nel quadro dell’affaire libico. Nel suo ultimo libro, l’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, ha rivelato i contenuti di una telefonata con la capogruppo dei deputati del Rassemblement national (Rn) Marine Le Pen, avvenuta prima della sua incarcerazione alla Santé. «Si unirà a un qualsiasi fronte repubblicano in occasione delle prossime elezioni?», gli ha chiesto la madrina del sovranismo francese. «La mia risposta è stata inequivocabile: "No, e rivendicherò pubblicamente questa posizione quando sarà giunto il momento"», scrive Sarkozy, facendo saltare de facto la cosiddetta “diga repubblicana”, e aprendo la strada a un’unione delle destre, compresa quella lepenista. «Escludere Rn dalla sfera repubblicana è un errore» Pur affermando di avere “molte dive...