Gaza, Israele boccia il piano di Trump: «Così Hamas si rafforzerà»

Cinque giorni dopo l’annuncio da parte dello stesso presidente degli Usa di una “Tabella di marcia per il completamento dell’attuazione del piano di pace globale del Presidente Trump” messa a punto dal Board of Peace creato nel gennaio di quest’anno, finalmente arriva una reazione da parte di Israele che ha il tono dell’ufficialità. Benjamin Netanyahu resta in silenzio, ma il suo portavoce per i rapporti internazionali Doron Spielman ha fatto conoscere le «gravi preoccupazioni per la sicurezza» che il suo governo nutre rispetto ai contenuti del piano: «La nostra valutazione è che, se dovessimo ridislocare le nostre forze prima che Hamas sia realmente disarmata, l’organizzazione espanderebbe rapidamente la propria presenza in tutta Gaza, ricostruirebbe le sue infrastrutture terroristiche, tornerebbe a minacciare le comunità israeliane e cercherebbe di compiere un altro attacco sulla falsariga di quello del 7 ottobre».

Spielman ha manifestato l’apprezzamento di Israele per l’impegno di Trump a favore della sicurezza e della ricerca di una soluzione duratura della crisi, ma afferma che la posizione del governo sul disarmo si fonda su informazioni di intelligence dettagliate secondo cui Hamas continua a riarmarsi, a reclutare combattenti e a ricostruire le proprie capacità militari.

Perché Israele non crede al disarmo di Hamas

In buona sostanza gli israeliani dicono di non credere all’elemento centrale dell’annuncio fatto da Trump e dall’Alto rappresentante per Gaza nel Board of Peace Nikolai Mladenov, cioè la disponibilità di Hamas a disarmarsi, dopo che il 6 luglio scorso la stessa aveva annunciato lo scioglimento del governo civile che sotto la sua guida aveva gestito Gaza per quasi un ventennio. Questo è l’asserito motivo per il quale Tel Aviv ha continuato a compiere attacchi in territorio gazawi anche dopo il cessate il fuoco dell’ottobre scorso (attacchi che secondo le autorità sanitarie locali hanno causato 1.230 morti palestinesi, ai quali si aggiungono quattro caduti dell’Idf, l’esercito israeliano) e hanno continuato ad espandere la superficie della Striscia sotto il controllo militare di Israele. Mentre al momento del cessate il fuoco questa ammontava al 53 per cento del totale, adesso sarebbe arrivata al 60 per cento, mentre fonti militari non confermate sostengono che attualmente l’Idf controllerebbe fra il 67 e il 70 per cento della Striscia.

Hamas per parte sua dichiarava fino a ieri di non poter rispettare la parte del piano in venti punti per la soluzione della crisi (il “Piano globale per porre fine al conflitto a Gaza” la cui prima fase è entrata in vigore il 10 ottobre scorso) che comportava il suo proprio disarmo a causa del persistere degli attacchi israeliani, in violazione del cessate il fuoco. Che cosa ha fatto ora cambiare idea agli islamisti palestinesi?

Le due letture dietro la svolta di Hamas

Secondo un’interpretazione sono stati proprio gli ininterrotti attacchi israeliani e la lenta ma costante perdita di territorio, unite a forti pressioni diplomatiche da parte di Egitto, Qatar e Turchia (che fanno parte del Board of Peace), a convincere l’organizzazione a modificare la propria posizione; secondo un’altra interpretazione, invece, Hamas ha annunciato la sua disponibilità al disarmo ben sapendo che con le elezioni politiche all’orizzonte (prossimo 27 ottobre) Netanyahu non potrà che respingere qualunque sviluppo che comporti il ritiro delle truppe israeliane da Gaza mentre la neutralizzazione di Hamas non è avvenuta. Questo aumenterà il tasso di conflittualità fra il governo israeliano e l’amministrazione Trump e creerà difficoltà a Netanyahu in campagna elettorale.

Il nuovo piano in 14 punti prevede infatti una gradualità di ritiro israeliano nel mentre che avviene il disarmo di Hamas. Si legge al punto 8:

«Il processo di dismissione e stoccaggio di armi pesanti, siti di produzione militare, depositi di armi e tunnel avrà inizio dopo l’adempimento dei restanti impegni previsti dal Protocollo di Sharm el-Sheikh, l’ingresso della Commissione nazionale per l’amministrazione di Gaza (Ncag) e il dispiegamento della Forza internazionale di stabilizzazione (Isf). Tale processo sarà gestito e attuato dalla Ncag in modo graduale, sequenziale e secondo tempistiche definite, sulla base di un calendario di attuazione da completare entro 14 giorni dall’approvazione della Roadmap da parte di tutte le parti; tale termine potrà essere prorogato con decisione del Comitato internazionale di verifica (Ivc). Il processo sarà collegato al ritiro graduale di Israele dalle aree sotto il suo controllo a Gaza e alla dismissione delle milizie armate, in conformità con l’articolo 10 della presente Roadmap. Il processo sarà monitorato e verificato dall’Ivc e sostenuto dall’Isf».

I punti della road map che dividono le parti

Altre obiezioni israeliane riguardano il fatto che le armi pesanti di Hamas non saranno distrutte o portate via dal territorio, ma verranno stoccate al suo interno e affidate al controllo della Ncag, cioè del governo tecnico di transizione palestinese (punto 8). L’Isf è incaricata di “sostenere” il processo di disarmo di Hamas, ma non necessariamente di fare la guardia agli arsenali (è nella discrezione della Ncag di chiedere assistenza in questo senso). Inoltre i combattenti di Hamas sono tenuti, stando ai termini del piano, a consegnare le proprie armi personali e sono esclusi dal nuovo corpo di polizia, ma potrebbero continuare a detenere armi come privati («Le armi di proprietà individuale a Gaza saranno soggette alle disposizioni della pertinente normativa palestinese. In qualità di autorità di transizione nella Striscia, la Ncag sarà l’unica autorità competente per la registrazione delle armi, il rilascio e la revoca delle licenze e l’applicazione della legge, anche attraverso misure di reintegrazione e sostegno sociale», punto 9).

È evidente che le sole armi personali in mano a esponenti di Hamas non rappresentano un pericolo strategico per Israele, ma potrebbero essere usate per mantenere il controllo di fatto dell’organizzazione islamista sulla popolazione.

La preferenza è una cosa seria.

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Stando ai resoconti ufficiali, Trump e Netanyahu non avrebbero parlato del piano in 14 punti in occasione del loro incontro del 28 luglio scorso alla Casa Bianca, a quella data non ancora ufficializzato. Tuttavia secondo Associated Press Israele avrebbe fatto presenti le proprie obiezioni all’ex primo ministro britannico Tony Blair, che fa parte del Board of Peace. Fra i punti sollevati dagli interlocutori israeliani ci sarebbe il fatto che si riservano il diritto, attraverso l’Idf, di condurre operazioni militari a Gaza se ritengono in pericolo la sicurezza del paese, che non accetteranno che Qatar e Turchia facciano parte del Comitato internazionale di verifica del rispetto degli accordi e che le armi di Hamas dovranno essere distrutte sul posto dopo che saranno state consegnate.

La partita sulle truppe straniere

Un’altra questione cruciale sulla quale Israele fa ostruzionismo riguarda la composizione della Forza di interposizione, che alla riunione inaugurale del Board of Peace nel febbraio scorso il generale americano Jaffer Jespers aveva valutato a 20 mila uomini necessari per la realizzazione di tutte le componenti del piano di pace, e che lo stesso Board of Peace aveva poi ridimensionato a 5 mila, dopo aver constatato la mancanza di entusiasmo nella comunità internazionale e le rigide condizioni poste da Israele per ammettere truppe internazionali a Gaza.

Il 27 luglio il Consiglio dei ministri del governo Netanyahu ha dato il via libera (col voto contrario del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir) all’ingresso nella Striscia di appena 200 militari stranieri di “paesi amici”. Ma il dispiegamento potrà aver luogo solo con l’esplicito permesso del capo del governo e del ministro della Difesa. Il governo ha inoltre deciso che sarà Israele a stabilire quali paesi potranno contribuire con proprio personale alla forza, precisando che «saranno ammessi solo i paesi con cui Israele ha un accordo di pace e che non agiscono contro lo Stato di Israele o i suoi funzionari nelle sedi internazionali». Attualmente i paesi indicati come quelli che forniranno truppe sono Albania, Kazakistan, Kosovo, Marocco e Uganda.

Anche Hamas alza il prezzo del negoziato

Anche Hamas si è esercitata in dichiarazioni ostruzionistiche subito dopo la divulgazione del piano. Ghazi Hamad, uno dei negoziatori del movimento islamista, secondo quanto riferito, da Le Figaro e da The Guardian, ha affermato subito dopo l’annuncio del piano in 14 punti e della disponibilità della sua organizzazione a consegnare le armi: «Non adotteremo alcuna misura relativa al nostro disarmo prima del ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza».