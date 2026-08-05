«I cristiani in Siria non si sentono più a casa»

È con molto ritardo e una certa riluttanza che vi scrivo questa lettera da Aleppo. L’entusiasmo che, dal 2012, ci spingeva a scrivervi per condividere le nostre notizie è ora sostituito da una profonda stanchezza; la stanchezza di dover parlare ancora una volta delle stesse sofferenze, di ripetere la stessa angoscia di fronte al domani e di lamentarsi di nuovo per l’incertezza del futuro.

La preferenza è una cosa seria.

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Il Medio Oriente destabilizzato

La nostra regione è in ebollizione da diversi mesi a causa della guerra condotta dagli israelo-americani contro l’Iran; una guerra che ha destabilizzato diversi paesi dell’area e ha danneggiato l’economia mondiale; una guerra in cui gli americani sono stati trascinati e dalla quale non sanno più come uscire. Come al solito, è il povero e caro Libano ad averne fatto le spese, con l’occupazione del sud del Paese, la distruzione sistematica dei villaggi e oltre un milione di sfollati.

La Siria non è stata colpita direttamente dal conflitto. Al contrario, ha visto il ritorno dal Libano di molti rifugiati siriani in fuga dalla guerra tra Israele e Hezbollah. Inoltre, dal cambio di regime nel dicembre 2024, più di un milione e mezzo di siriani, rifugiati in Turchia, Libano e Giordania, sono rientrati in Siria.

L’accordo con i curdi in Siria

Delegazioni straniere continuano ad arrivare in Siria per tastare il polso al nuovo regime e prendersi la propria fetta della “torta” della ricostruzione, il giorno in cui questa prenderà il via. Fino ad ora, le decine di promesse di investimento e i numerosi protocolli d’intesa non sono stati attuati. Le sanzioni, revocate solo in parte, continuano a impedire la ricostruzione del Paese e il miglioramento dell’economia. Quanto al ministro degli Affari esteri, passa il suo tempo a visitare Paesi per ottenere sostegni che, per il momento, restano del tutto teorici.

La situazione militare interna è stata segnata, negli ultimi mesi, dal ritorno sotto il controllo dello Stato di vaste e ricche regioni che erano sotto il dominio delle milizie curde. Abbandonate dagli americani che le avevano create e sostenute per una decina d’anni, queste milizie — che sognavano uno Stato curdo su una parte della Siria su cui non avevano diritti — hanno infine deciso di applicare l’accordo firmato con il governo siriano in cambio di alcuni diritti, del tutto normali, concessi alla popolazione curda in Siria. Al contrario, la regione di Sweida, abitata da una maggioranza drusa e appoggiata dagli israeliani, continua lungo la strada della secessione.

Il dittatore siriano Ahmed al-Sharaa riceve il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres il 25 luglio (foto Ansa)

L’islamizzazione del Paese continua

Sul piano interno, il parlamento (chiamato da noi Assemblea del Popolo) è stato finalmente costituito: 140 deputati “eletti” da assemblee locali e 70 nominati dal presidente ad interim. È dominato dalla corrente islamista. I rappresentanti dei gruppi armati salafiti ex ribelli costituiscono un terzo dell’assemblea; altri 40 appartengono ai Fratelli Musulmani e i restanti sono stati scelti per garantire un’equa rappresentanza delle regioni e delle minoranze etniche e religiose. Non vi è alcun membro dell’opposizione democratica e laica al regime di Assad, pur composta da persone competenti, integre e democratiche. I cristiani sono rappresentati da soli 6 deputati, tra cui tre donne, quattro dei quali sono stati nominati dal presidente per garantire una “certa” equa rappresentanza della comunità cristiana. Il compito di questa assemblea, cassa di risonanza del regime, oltre all’approvazione delle leggi ordinarie, è quello di votare rapidamente una legge sui partiti politici (sciolti 63 anni fa dal partito Ba’ath) e di redigere una nuova costituzione per il Paese entro la fine del periodo ad interim di 5 anni iniziato 19 mesi fa. Quale governo decreterà questa Costituzione? Lo sapremo con molta apprensione tra 3 anni.

L’islamizzazione del Paese prosegue in modo silenzioso. Nessuna decisione governativa ufficiale va in questa direzione per non perdere credibilità agli occhi dei governi occidentali, che continuano a ripetere al regime di rispettare le minoranze religiose. Si registrano però decisioni locali prese dai prefetti delle diverse regioni: licenziamento di giudici indipendenti o cristiani, imposizione del velo in alcuni luoghi, divieto di alcolici in altri, costruzione di moschee all’interno dei campus universitari…

I (pochi) meriti del regime islamico

Ogni giorno vengono arrestate persone legate al vecchio regime (quelle che non sono riuscite a fuggire all’estero) che hanno praticato torture, estorsioni, crimini di massa, ecc., e la “giustizia di transizione” ha iniziato a giudicare gli arrestati in processi pubblici. Sebbene molti imputati non siano santi, non si può che deplorare lo svolgimento dei processi che seguiamo attraverso i video diffusi dalle autorità. D’altra parte, si giudicano solo gli imputati di una parte; eppure, anche le persone dell’altra parte hanno commesso crimini di guerra e crimini contro l’umanità. È vero che è la narrazione del vincitore a dominare e che il vincitore ha sempre ragione.

Tre fatti positivi vanno riconosciuti al nuovo regime:

La fornitura di energia elettrica per almeno 16 ore al giorno e spesso 24 ore nei fine settimana (rispetto alle 4 ore che avevamo prima); L’informatizzazione dell’amministrazione (registro dello stato civile, servizio passaporti, direzione dei trasporti, ecc.), dove si possono ottenere gli appuntamenti necessari per via telematica senza dover perdere ore in coda; La lotta contro la corruzione nell’amministrazione, dove non è più necessario pagare “tangenti” per sbrigare la minima pratica.

I cristiani vogliono andarsene

La situazione economica è ancora disastrosa. I prezzi dei beni di prima necessità aumentano continuamente; gli affitti sono triplicati in un anno e mezzo. Sebbene i salari siano stati aumentati due volte del 200%, la maggior parte delle famiglie non riesce ad arrivare a fine mese. L’inflazione è così forte che, per evitare di portarsi dietro mazzi enormi di banconote per pagare, il governo ha emesso nuove banconote che tagliano due zeri a quelle vecchie.

I cristiani di Siria sognano ancora di emigrare. «Non ci sentiamo più a casa nostra», dicono, anche se le loro famiglie vivono in Siria da sempre. Il nostro numero continua a diminuire. L’altro ieri è stata celebrata una messa in occasione della partenza definitiva da Aleppo delle suore Francescane missionarie di Maria, dopo una presenza di oltre cent’anni. Essendo il numero di religiose diminuito molto negli ultimi decenni, come nella maggior parte delle congregazioni religiose, hanno deciso di concentrare il proprio personale e la propria missione su Damasco e Hassaké e di chiudere Aleppo. Circola voce che anche i gesuiti stiano valutando di riunire le proprie forze a Homs e di venire ad Aleppo solo per missioni occasionali.

Riunione del Parlamento siriano (foto Ansa)

Bagliori di speranza in Siria

Ma, fortunatamente, ci sono anche alcuni bagliori di speranza. Ad esempio, gli abitanti dei 4 villaggi cristiani della provincia di Idlib, spinti all’esodo dai ribelli durante la guerra, stanno lentamente tornando alle loro case. Un’altra ragione di speranza è il sostegno delle associazioni cattoliche internazionali ai cristiani di Siria. Recentemente, una delegazione di 10 persone dell’œuvre

d’Orient, guidata dal nuovo direttore mons. de Woillemont, ha attraversato la Siria per incontrare i cristiani, esprimere solidarietà e dare il proprio sostegno. Li abbiamo accolti da noi, Maristi, e abbiamo avuto uno scambio breve ma proficuo.

In questo contesto torbido e incerto, noi Maristi Blu continuiamo a «vivere la solidarietà con i più bisognosi per alleviare le sofferenze, sviluppare l’Umano e seminare Speranza».

Abbiamo celebrato di recente i 40 anni della nostra azione solidale, iniziata nel 1986 con il nome “L’orecchio di Dio” e proseguita dal 2012 come Maristi Blu. I nostri 170 volontari hanno partecipato a diverse attività simboliche e utili per questa celebrazione, iniziata con una messa di ringraziamento venerdì 26 giugno per ringraziare il Signore di averci sempre accompagnato. Anche nei momenti più difficili, la Provvidenza non ci ha mai fatto difetto.

I progetti dei Maristi Blu

I nostri progetti proseguono come sempre con lo stesso ardore e lo stesso impegno solidale:

I 120 bambini del progetto “Voglio imparare” hanno terminato l’anno scolastico e proseguono in estate con attività prevalentemente ricreative.

Allo stesso modo, i 650 beneficiari del nostro progetto Semi di sostegno psico-sociale.

Il M.I.T. prosegue i suoi laboratori di formazione per adulti: siamo al 162° laboratorio di 3 giorni, senza contare i 54 corsi di formazione di 56 ore ciascuno per insegnare ai giovani come avviare il proprio micro-progetto.

Il progetto “sostegno scolastico” continua ad aiutare gli alunni e gli studenti nel loro percorso scolastico e universitario.

Il progetto “taglio e cucito” prosegue l’insegnamento della sartoria a ragazze e donne in 4 gruppi simultanei.

150 famiglie ricevono un aiuto per pagare l’affitto della casa e quasi 200 persone beneficiano ogni mese del nostro programma medico.

Più di 1.700 bambini ricevono la loro razione mensile di latte grazie al nostro progetto “Goccia di Latte”.

“Pane Condiviso” è molto apprezzato dai 250 anziani con più di 80 anni, che vivono soli e senza nessuno che li aiuti, i quali ricevono ogni giorno a pranzo un pasto caldo consegnato a domicilio dai nostri 29 volontari.

Più di 400 micro-progetti hanno beneficiato del nostro sostegno finanziario e del nostro accompagnamento. Siamo giunti al 5° gruppo di 20 persone che imparano un mestiere lavorando come apprendisti presso un titolare per 2 anni nell’ambito del nostro programma di “Formazione Professionale”. Vogliamo che i giovani abbiano un lavoro o una professione che garantisca loro di guadagnarsi da vivere con dignità, senza pensare di emigrare o di “chiedere l’elemosina” alle varie associazioni caritative.

Tre gruppi di trenta donne ciascuno partecipano per 3 mesi al nostro programma “Sviluppo della donna”: ne escono trasformate e realizzate.

Infine, last but not least, Heartmade è un meraviglioso programma che crea abiti unici da donna a partire da ritagli di tessuto. Unendo il rispetto per l’ambiente tramite il riciclo e la valorizzazione delle donne che lavorano nel laboratorio, Heartmade è davvero un progetto “fatto con il cuore”.

Le parole di papa Leone XIV

Per concludere, vorrei citare un passaggio della meravigliosa enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas:

«Un’attenta lettura della storia lo conferma. Anche nelle notti più buie, il Signore suscita uomini e donne capaci di non rassegnarsi e di perseverare nel bene: persone che proteggono i più fragili e aprono vie di riconciliazione. La memoria dei santi e dei giusti, degli operatori di pace spesso dimenticati, mostra che la grazia non elimina il conflitto con un gesto magico, ma genera una resistenza attiva contro il male e una sorprendente creatività nel bene. I cristiani vedono le tenebre e le chiamano per nome, ma non rimangono immobili a contemplarle: conoscono la luce e sanno che le tenebre non l’hanno accolta e non possono vincerla (cfr. Gv 1, 5). Per questo servono il bene proprio là dove la sofferenza sembra avere l’ultima parola, sostenuti da una speranza teologale che dona alla realtà un orizzonte e una direzione».

Aleppo, 20 luglio 2026