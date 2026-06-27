Alla ricerca delle terre promesse

Il primo arresto è scattato lo scorso 18 maggio a Dalian, città portuale del Nordest della Cina, terzo scalo merci del paese e terminal principale per il commercio di prodotti petroliferi: un cittadino giapponese è finito in manette con l’accusa di trafficare illegalmente terre rare. Una settimana più tardi, un suo connazionale è stato a sua volta messo in stato di fermo con la medesima accusa e quando – pochi giorni fa – le autorità cinesi hanno reso noto l’accaduto, il governo di Tokyo non ha potuto fare altro che confermare. Il blocco di Pechino Che le terre rare – minerali indispensabili per produrre beni ormai essenziali come batterie elettriche, magneti, schermi a Led e smartphone – finiscano al centro di intrighi internazionali degni di una spy story è la dimostrazione concreta di quanto siano considerate preziose. Lo erano prima, quando si potevano commerciare liberamente, lo sono a maggior ragione da qualche mese a questa parte, da quando cioè Pechino ha stretto le maglie dell...