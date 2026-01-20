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La preghiera del mattino di Lodovico Festa

Non c’è nessuno in grado di far ragionare le toghe militanti?

Di Lodovico Festa
20 Gennaio 2026
La separazione delle carriere negli altri paesi europei, la campagna elettorale troppo "corta", la tutela della sovranità popolare. Rassegna ragionata dal web
Alcuni gadget del comitato per il No al referendum sulla riforma Nordio della giustizia
Alcuni gadget del comitato per il No al referendum sulla riforma Nordio della giustizia (foto Ansa)

Su Formiche Giuliano Cazzola scrive:

«In Francia l’ordinanza del 1958 (e successive modifiche) individuava due figure distinte: [...] i giudici terzi stanno in alto sul loro seggio, i pm in basso con le altre parti del processo. [...] In Germania, la differenza fondamentale delle funzioni tra giudici e pm è il fatto che la Procura è strutturata in modo gerarchico, come prescrive l’articolo 146 dell’Ordinamento Giudiziario : “I funzionari della Procura della Repubblica devono attenersi alle indicazioni di ufficio dei loro superiori”. [...] Venendo alla figura del pubblico ministero in Spagna, occorre precisare che tale figura non appartiene al potere giudiziario, con la conseguenza che non sarà possibile riconoscergli le prerogative costituzionali riconosciute a giudici e magistrati. [...] Nel diritto penale del Regno Unito, l’equivalente del pubblico ministero italiano è il Crown Prosecution Service, che si occupa delle accuse penali, mentre le indagini sono spesso condotte dalla pol...

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giustizia magistratura referendum separazione delle carriere

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