Non c’è nessuno in grado di far ragionare le toghe militanti?

Su Formiche Giuliano Cazzola scrive:

«In Francia l’ordinanza del 1958 (e successive modifiche) individuava due figure distinte: [...] i giudici terzi stanno in alto sul loro seggio, i pm in basso con le altre parti del processo. [...] In Germania, la differenza fondamentale delle funzioni tra giudici e pm è il fatto che la Procura è strutturata in modo gerarchico, come prescrive l’articolo 146 dell’Ordinamento Giudiziario : “I funzionari della Procura della Repubblica devono attenersi alle indicazioni di ufficio dei loro superiori”. [...] Venendo alla figura del pubblico ministero in Spagna, occorre precisare che tale figura non appartiene al potere giudiziario, con la conseguenza che non sarà possibile riconoscergli le prerogative costituzionali riconosciute a giudici e magistrati. [...] Nel diritto penale del Regno Unito, l’equivalente del pubblico ministero italiano è il Crown Prosecution Service, che si occupa delle accuse penali, mentre le indagini sono spesso condotte dalla pol...