L’8 ottobre è stata la giornata internazionale delle lesbiche e Un Women, l’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, ha deciso partecipare ai festeggiamenti mediatici condividendo una pillola di saggezza su X (Twitter): «Ricordatevi che le trans lesbiche sono lesbiche».

La scena internazionale è dilaniata da scenari bellici orrendi e crisi umanitarie, ed ecco che un ente che afferisce alle Nazioni Unite sente l’improvvisa urgenza di essere solerte nello sbandierare impossibili cavilli sessuali.

Remember, trans lesbians are lesbians too.

Let's uplift and honour EVERY expression of love and identity!

Happy International #LesbianDay! @free_equal pic.twitter.com/h0jTxhDoSI

— UN Women (@UN_Women) October 8, 2023

A scanso di equivoci, è bene spiegare nel dettaglio quello che è implicito nello slogan. Un uomo – che s’identifica come donna, può avere intatti i suoi genitali maschili e ha una relazione con una donna – deve esser...