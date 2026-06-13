Chi non risika non rosica

È come osservare un dipinto barocco. Si possono trascorrere ore a contemplare un dettaglio: il cane che rosicchia un osso caduto dalla tavola dei ricchi commensali, la servetta che sorride divertita, il bambino addormentato in un angolo. Il rischio – come in tutte le questioni complesse, quando il rumore di fondo e l’eccesso di dati rischiano di aumentare soltanto la confusione – è perdere la visione d’insieme. Allora è salutare fare un passo indietro, a costo di perdere di vista qualche sfumatura, e cercare di cogliere l’essenziale: la posta in palio. Il cosiddetto “risiko bancario”, la lotta per la supremazia che vede capitani del credito, fondazioni, imprenditori e governi confrontarsi di tanto in tanto senza esclusione di colpi, vale sicuramente quel passo indietro. Anzi due, se possibile. In palio a Siena E allora, osservando con sufficiente distacco le vicende dell’ultima settimana, non sarà difficile capire come la partita che si sta giocando intorno al Monte dei Paschi di Siena...