Chi non risika non rosica

La battaglia intorno a Montepaschi può essere “solo l’inizio” di una partita più ampia tra le nostre banche. E nella sfida tra Intesa e Bpm (con Unicredit spettatrice interessata) non c’è in ballo solo la supremazia degli sportelli: il tesoro è Generali, il nodo l’italianità del sistema
È come osservare un dipinto barocco. Si possono trascorrere ore a contemplare un dettaglio: il cane che rosicchia un osso caduto dalla tavola dei ricchi commensali, la servetta che sorride divertita, il bambino addormentato in un angolo. Il rischio – come in tutte le questioni complesse, quando il rumore di fondo e l’eccesso di dati rischiano di aumentare soltanto la confusione – è perdere la visione d’insieme. Allora è salutare fare un passo indietro, a costo di perdere di vista qualche sfumatura, e cercare di cogliere l’essenziale: la posta in palio. Il cosiddetto “risiko bancario”, la lotta per la supremazia che vede capitani del credito, fondazioni, imprenditori e governi confrontarsi di tanto in tanto senza esclusione di colpi, vale sicuramente quel passo indietro. Anzi due, se possibile.
In palio a Siena
E allora, osservando con sufficiente distacco le vicende dell’ultima settimana, non sarà difficile capire come la partita che si sta giocando intorno al Monte dei Paschi di Siena...
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