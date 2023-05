Sono «meno di cinque» i bambini nati in Inghilterra con il Dna di tre genitori. Il Guardian è riuscito a ottenere questo dato numerico dal Hfea (autorità inglese per la fertilizzazione umana e l'embriologia) e che non ha diffuso altre informazioni su questi bambini, a tutela della loro privacy. Ma molto si sa sulla storia del loro concepimento attraverso la tecnica di fecondazione assistita chiamata trattamento di donazione mitocondriale, definita pionieristica e applaudita nel suo intento apparentemente encomiabile.

Attualmente l’Inghilterra è l’unico paese al mondo che consente questa procedura grazie a una legge ad hoc approvata nel 2015. Due anni dopo il Newcastle Fertility Centre è divenuto il primo e unico centro autorizzato a eseguire il trattamento, i primi casi sono stati approvati nel 2018 e ad oggi sono, appunto, nati «meno di cinque» bambini, mentre una trentina di famiglie sono in lista d’attesa. Si tratta di un vero e proprio scatto in avanti nell’ambito della mani...