Abbiamo il programma del campo largo: tasse e mance

Dice Elly Schlein a Repubblica a proposito di una tassa patrimoniale:

«In altri paesi europei si sta ragionando nella stessa direzione e io penso che non possa essere un tabù capire come a livello europeo introdurre una tassazione sui miliardari. Stiamo parlando dell’1 per cento forse anche meno della popolazione rispetto a una esigenza che è quella di garantire servizi pubblici fondamentali al 99 per cento».

Il campo largo non ha solo il problema del “chi” sfiderà Giorgia Meloni nel 2027, ma anche del “cosa” proporre all’elettorato, a parte il logoro allarme antifascista. È per questo che, l’altro giorno, la segretaria del Pd ha iniziato a buttare lì qualche idea sui punti qualificanti del programma. E ha iniziato parlando di patrimoniale, cioè di tasse. Cioè si è sparata sui piedi. * * * Scrive Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera:

«L’Italia ha bisogno di attrarre capitali, non di respingerli. Tra l’altro come si concilierebbe un’eventuale patrimoniale con il fatto che sia...