Inizia oggi a Caorle, Città della cultura veneta 2022, in provincia di Venezia, la prima edizione del Premio Luigi Amicone. Saranno tre giorni di festa in cui proveremo a “Chiamare le cose con il loro nome”: questo il titolo scelto per il nostro evento in cui incontreremo amici e lettori ascoltando ascoltando parlare ospiti eccezionali.

Il programma dettagliato dei tre giorni è qui. Si comincia stasera in piazza Vescovado con Peter Gomez, Alberto Mingardi e Federico Palmaroli, in arte Osho. Con loro cercheremo di capire lo stato dell’informazione e della libertà d’espressione oggi – “Non si può più dire niente?”, il titolo della nostra chiacchierata.

Domani, sabato 16 luglio, alle 18.30 nella sala di rappresentanza del Comune di Caorle sarà con noi Isabel Diaz Ayuso, battagliera presidente della Regione di Madrid che ha fatto della libertad l’ispirazione per azioni politiche e prese di posizione spesso poco politicamente corrette ma coraggiose e utili.

Sempre sabato, alle 21.30 in piazza Vescovado, Giuliano Ferrara, Gian Micalessin e Davide Prosperi ricorderanno il nostro fondatore ed ex direttore Luigi Amicone, presentando il libro con i suoi scritti scelti in libreria da oggi (si potrà comprare anche lì a Caorle).

E a Luigino è intitolato il premio per il giornalismo e la comunicazione che consegneremo il giorno dopo, domenica alle 11.30 in Comune, a Monica Ricci Sargentini e Matteo Matzuzzi.

Chi non potrà essere con noi a Caorle può seguire un po’ delle cose che succedono innanzitutto sui nostri canali social: la pagina Facebook di Tempi, il nostro account Twitter ma soprattutto la nostra nuova pagina Instagram. Lì pubblicheremo foto, brevi video e qualche “dietro le quinte” dell’evento. C’è poi il nostro sito, su cui racconteremo le cose più belle dette dai nostri ospiti durante gli incontri.