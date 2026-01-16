Povera la sinistra che in fondo non riesce a mollare i Maduro e i Khamenei

L’imbarazzante riluttanza di Pd e M5s nel sostenere le proteste in Iran e la liberazione di Caracas, gli errori di prospettiva sul referendum sulla giustizia. Rassegna ragionata dal web
Su Strisciarossa Roberto Roscani scrive:
«Vorrei sbagliarmi ma mi ha molto colpito la riflessione di un politologo tedesco-americano che ha fondato una rivista online chiamata Persuasion. Yascha Mounk – questo il suo nome e so bene che ha posizioni distanti dalla tradizione della sinistra italiana ma che certo non può esser definito di destra – scrive: “Nell’ultima settimana non è stato difficile trovare esponenti della sinistra particolarmente scervellati che seguono questa logica fino in fondo: quelli che diffamano i manifestanti iraniani come sventurati agenti dell’imperialismo, o che, peraltro, non sono disposti ad ammettere che Nicolás Maduro fosse un dittatore terribile. Ma la maggior parte è un po’ più sottile di così. Non si spingono fino in fondo a celebrare Khamenei o Maduro; ma non riescono nemmeno a sperare nella caduta dei regimi che hanno costruito. Da quando ho iniziato ad avere una coscienza politica, sono sempre stato un uomo di sinistra. Mi sono iscritto al Partito ...
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