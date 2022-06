Va consigliata a tutti la lettura di questo nuovo libro di Susanna Tamaro, I pifferai magici (Lindau, 144 pagine, 13,50 euro). In particolare il capitolo in cui la grande scrittrice racconta la storia di Il’ja Ivanovic Ivanov, il biologo russo che condusse aberranti esperimenti di ibridazione tra uomo e scimmia. Descrivendoli, Tamaro smaschera il sentimentalismo diabolico con cui spesso tali pratiche sono giustificate. Questo libro dovrebbe essere letto da tutti coloro che hanno ancora a cuore la complessità e la coscienza umana, l’ideale del bello e del bene e, soprattutto, la realtà.

Certo, d’impatto il titolo fa sorgere quesiti inquietanti. Se ci si fermasse lì, verrebbe da chiedersi se anche noi siamo tra quei bambini che corrono spensieratamente verso l’abisso. Saremo noi uno di quei pargoli o lo zoppetto che, fortunatamente, non è finito nell’oblio? La citazione in esergo di Pavel Florenskij ci rassicura («Non tradire mai, le tue più profonde convinzioni interiori, per ...