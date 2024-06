Su Huffington Post Italia Alessandro De Angelis scrive: «Ci sarà una “sorpresa”, dice Giuseppe Conte in tv a Nicola Porro, con una certa abilità scenica. Ma, forse perché ancora non è confezionata, forse per alimentare l’effetto suspense, si limita solo a un accenno: “In Europa saremo in un gruppo dell’area progressista”. I Cinque stelle e le famiglie politiche europee: storia lunga e mai risolta, che sembra una perversione da addetti ai lavori, in verità è la sostanza dell’equivoco, perché siccome nel mondo, e dunque in Europa, esistono la destra (nelle sue varie declinazioni) e la sinistra (nelle sue varie declinazioni), chi ha la pretesa di andare “oltre destra e sinistra”, alla fine resta apolide».

Pur perdendo per strada un po’ di elettori, il Movimento 5 stelle continua ad avere un peso considerevole nella politica italiana. Per capirne il radicamento si deve riflettere sul livello di disgregazione provocato dalla volontà (largamente determinata da influenze stranier...