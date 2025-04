Il “topetto” Conte vuole metterci nelle mani della Cina

Su Dagospia dall’Ansa Giuseppe Conte dice: «Oggi mal di stomaco alle stelle per il partito trasversale delle armi a oltranza: insulti e attacchi a raffica per il sottoscritto e il M5s da Meloni, Crosetto, Calenda. Continuate pure, sono medaglie. Non sopportano un M5s che cresce nonostante il fango a reti e giornali unificati, che va in piazza, che è libero di dire la sua senza lobby a cui rispondere».

Una sinistra radicale e filocinese non è certamente un’esclusiva italiana. Però questa tendenza si manifesta in Francia con la leadership di un vecchio trotzkista ed ex socialista, esperto e colto come Jean-Luc Mélenchon, in Spagna con un’abilissima politica, come Yolanda Díaz, oggi ministro del Lavoro, formatasi nel Partito comunista spagnolo, e in Germania con una fresca e giovane, colta e intelligente come Heidi Reichinnek nuova leader della Linke. Insomma solo da noi, grazie innanzi tutto a certi settori di cattolici di sinistra allo sbando, ci tocca vedere alla guida della sinistra p...