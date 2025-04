“U.S. Palmese” per ridere di calcio, successo & Calabria

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

U.S. Palmese ★★★

Dei Manetti Bros.Dove vederlo: al cinema

Bella commedia firmata dai Manetti bros di Diabolik e di Ammore e malavita che rimane di gran lunga il loro film migliore. È un film bizzarro nell’impostazione e nella trama semplice semplice, che vede un campione di una certa squadra di Milano che finisce a giocare in Calabria tra i dilettanti. Tante facce da commedia all’italiana, una buona regia che gioca sulla vecchia contrapposizione oraziana tra vita di città e campagna, qui declinata tra calciatori di città e calciatori di campagna. Notevole la prova di Rocco Papaleo.

Taxi Driver ★★★★

Di Martin ScorseseAnno di uscita: 1976Dove vederlo: Netflix

Capolavoro sommo dell’ottimo Martin Scorsese, appena riportato nelle sale...