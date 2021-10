Quanto sono bravi i giovani? Quanto è nobile e giusto preoccuparsi del loro futuro? Ma soprattutto, quanto sono utili? Non c'è retorica in grado di superare quella sui giovani quando c'è da sostenere battaglie di civiltà o, più prosaicamente, dure manovre di bilancio indigeste ai contribuenti.

Limitare la spesa per le pensioni

L'ultimo caso riguarda le pensioni. Il governo di Mario Draghi vuole mandare in soffitta quota 100 e si è scontrato con i sindacati, che chiedevano più flessibilità e soprattutto di non tornare alla famigerata legge Fornero. È probabile che, per non scontentare nessuno, alla fine il governo decida di inserire nella manovra quota 102, ovvero la possibilità di andare in pensione l'anno prossimo con 64 anni di età e 38 di contributi. A partire dal 2023, invece, l'intero regime sarà ridiscusso con un probabile innalzamento dell'età pensionabile.

Le ragioni che spingono Draghi a concedere poco o niente sulle pensioni sono facilmente comprensibili: la spesa pe...