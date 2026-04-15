Osho ha capito come scegliere il leader del campo largo

Schlein contro Conte, Conte contro Schlein, Salis contro entrambi, Calenda contro tutti. Com'è difficile trovare l'anti Meloni. Rassegna ragionata dal web
Scrive Wanda Marra sul Fatto Quotidiano:
«Non pronuncia neanche la parola “primarie” Elly Schlein durante la direzione di ieri, convocata dopo il referendum e in contemporanea con la presentazione del libro di Giuseppe Conte, in piazza di Pietra, solo a qualche centinaio di metri dal Nazareno. “Non possiamo passare i prossimi mesi a parlare di primarie”, dicono i dem di ogni corrente all’unisono. E d’altra parte nel partito adesso va per la maggiore la strategia elaborata alla due giorni di Napoli, organizzata da Sandro Ruotolo venerdì e sabato scorso, alla presenza dei maggiorenti del partito: cercare di evitare i gazebo, soprattutto se la legge elettorale non cambia (e dunque non bisogna indicare il candidato premier), fare “come il centrodestra” (cioè diventa presidente del Consiglio chi prende più voti) e confermare il proprio sostegno alla segretaria».
“Non possiamo passare i prossimi mesi a parlare di primarie”, dicono. Ma non parlano d'altro da tre settimane.
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Dice Silvia S...
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