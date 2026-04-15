Osho ha capito come scegliere il leader del campo largo

Scrive Wanda Marra sul Fatto Quotidiano:

«Non pronuncia neanche la parola “primarie” Elly Schlein durante la direzione di ieri, convocata dopo il referendum e in contemporanea con la presentazione del libro di Giuseppe Conte, in piazza di Pietra, solo a qualche centinaio di metri dal Nazareno. “Non possiamo passare i prossimi mesi a parlare di primarie”, dicono i dem di ogni corrente all’unisono. E d’altra parte nel partito adesso va per la maggiore la strategia elaborata alla due giorni di Napoli, organizzata da Sandro Ruotolo venerdì e sabato scorso, alla presenza dei maggiorenti del partito: cercare di evitare i gazebo, soprattutto se la legge elettorale non cambia (e dunque non bisogna indicare il candidato premier), fare “come il centrodestra” (cioè diventa presidente del Consiglio chi prende più voti) e confermare il proprio sostegno alla segretaria».

“Non possiamo passare i prossimi mesi a parlare di primarie”, dicono. Ma non parlano d'altro da tre settimane. *** Dice Silvia S...