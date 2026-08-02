Il tagliapietre «sa che nella vita quello che importa è la vita»

È un dramma in cinque atti Il tagliapietre di Cormac McCarthy, destinato al teatro ma mai messo in scena. Scritto negli anni Ottanta, pubblicato nel 1994 e tradotto in Italia solo nel 2025. Pensato per il teatro, si legge come un romanzo. Siamo a Lousville, Kentucky, Midwest americano. Febbraio 1971. Ben Telfair, un nero poco più che trentenne, fa il tagliapietre. Mestiere che ha imparato dal nonno e che esercita insieme al nonno, ormai centenario. «Non fosse per lui avrei fatto l’insegnante. Ci è mancato poco. Ci è mancato poco». Ben studiava psicologia, poi inizia a lavorare con il nonno e si rende conto «di come mio nonno sapesse cose che altri non sapevano e ho cominciato a sbarazzarmi della spazzatura che mi si era accumulata in testa». In scena Ben si sdoppia, è attore e narratore. Fa la parte che nelle tragedie greche spetta al coro. Della trama nulla dirò, basti sapere che è un dramma vero. I monologhi di Ben, invece, e le “lezioni” del nonno, meritano qualche anticipazione. Ha...