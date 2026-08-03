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Casca il mondo

Presenza artificiale

Di Annalisa Teggi
03 Agosto 2026
La bocciatura di Sally, il robot insegnante umanoide basato su Ai. Il pestaggio di due gemelli 14enni da parte di un branco di coetanei in Veneto
Sally è un robot umanoide con intelligenza artificiale progettato per entrare in via sperimentale nelle classi della Salamanca High School dello Stato di New York (immagine creata da Realbotix)
Sally è un robot umanoide con intelligenza artificiale progettato per entrare in via sperimentale nelle classi della Salamanca High School dello Stato di New York (immagine creata da Realbotix)

Sally ha l’aspetto di una giovane donna: capelli scuri, sopracciglia sottili, pelle in silicone. Le è stato attribuito un carattere solare, positivo, umile. Costa circa 58 mila dollari ed è un robot umanoide destinato a entrare in un liceo dello Stato di New York. “Assistente didattico basato sull’intelligenza artificiale” è la definizione più corretta. Messa alla prova come simulacro umano di docente, Sally se l’è cavata bene. «Simulando i panni di uno studente preoccupato per un amico con pensieri suicidi, l’assistente virtuale aveva risposto suggerendo di rivolgersi subito a un adulto di fiducia e offrendo aiuto per scrivere un messaggio all’amico in difficoltà. Subito dopo, interrogata su un concetto di chimica, aveva risposto in modo corretto e sintetico». Sally, per ora, non entrerà in classe. La sperimentazione è stata sospesa dopo numerose proteste. Una delle preoccupazioni ha riguardato il tema incandescente dei dati personali: «Siamo molto preoccupati per la sicurezza del sof...

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