Presenza artificiale

Sally ha l’aspetto di una giovane donna: capelli scuri, sopracciglia sottili, pelle in silicone. Le è stato attribuito un carattere solare, positivo, umile. Costa circa 58 mila dollari ed è un robot umanoide destinato a entrare in un liceo dello Stato di New York. “Assistente didattico basato sull’intelligenza artificiale” è la definizione più corretta. Messa alla prova come simulacro umano di docente, Sally se l’è cavata bene. «Simulando i panni di uno studente preoccupato per un amico con pensieri suicidi, l’assistente virtuale aveva risposto suggerendo di rivolgersi subito a un adulto di fiducia e offrendo aiuto per scrivere un messaggio all’amico in difficoltà. Subito dopo, interrogata su un concetto di chimica, aveva risposto in modo corretto e sintetico». Sally, per ora, non entrerà in classe. La sperimentazione è stata sospesa dopo numerose proteste. Una delle preoccupazioni ha riguardato il tema incandescente dei dati personali: «Siamo molto preoccupati per la sicurezza del sof...