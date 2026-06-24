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La preghiera del mattino

Il Nyt celebra la paternità con la storia di un “papà trans”. Cosa può andare storto?

Di Leone Grotti
24 Giugno 2026
La scelta del quotidiano progressista per alimentare la zuffa politica e identitaria, il sonno dei “fact checker”, i padri cancellati. Rassegna ragionata dal web
La storia a fumetti di un
La storia a fumetti di un "papà trans" è stata scelta dal New York Times per celebrare la festa del papà

Per la festa del papà, che negli Stati Uniti si celebra domenica 21 giugno, il New York Times ha pubblicato una storia a fumetti di Zach Ellams, una donna che si identifica come uomo e che descrive come ha imparato a essere un «papà trans» con sua figlia Elliot. Il pezzo si intitola Per mia figlia, il mio genere non è mai stato complicato e all'interno ci sono diversi colloqui intervallati da commenti dell'autore:

«Elliot: "Quando crescerò, voglio farmi crescere la barba"Amica: "Non puoi farti crescere la barba. Sei una femmina"Elliot: "Mio papà l'ha fatto e lui era una femmina"I bambini sanno accettare le cose per quello che sono. (...) Sanno districarsi tra tematiche complesse.Elliot: "Papà, per quanto tempo hai avuto il seno?"Sono gli adulti che spesso complicano le cose. Più guardavo Elliot abbracciare ciò che era, (...) più imparavo ad abbracciare ciò che sono.Elliot: "Forse sarò come te quando crescerò"Zach: "Oh, davvero?"Elliot: "Sì, sarò molto bassa"»

* * * James Freeman sul ...

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