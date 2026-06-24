Per la festa del papà, che negli Stati Uniti si celebra domenica 21 giugno, il New York Times ha pubblicato una storia a fumetti di Zach Ellams, una donna che si identifica come uomo e che descrive come ha imparato a essere un «papà trans» con sua figlia Elliot. Il pezzo si intitola Per mia figlia, il mio genere non è mai stato complicato e all'interno ci sono diversi colloqui intervallati da commenti dell'autore:

«Elliot: "Quando crescerò, voglio farmi crescere la barba"Amica: "Non puoi farti crescere la barba. Sei una femmina"Elliot: "Mio papà l'ha fatto e lui era una femmina"I bambini sanno accettare le cose per quello che sono. (...) Sanno districarsi tra tematiche complesse.Elliot: "Papà, per quanto tempo hai avuto il seno?"Sono gli adulti che spesso complicano le cose. Più guardavo Elliot abbracciare ciò che era, (...) più imparavo ad abbracciare ciò che sono.Elliot: "Forse sarò come te quando crescerò"Zach: "Oh, davvero?"Elliot: "Sì, sarò molto bassa"»

* * * James Freeman sul ...