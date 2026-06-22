Il Regno Unito vieta i social agli under 16. È quella la strada giusta?

Scrive Rainews:

«Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato oggi, 15 giugno, che ai minori di 16 anni sarà vietato l’accesso a tutte le principali app di social media. […] Le ragioni, ha spiegato il premier laburista, hanno a che fare, oltre che con la sicurezza, soprattutto con la salute mentale dei ragazzi, resi “infelici” dai social e sottoposti al rischio di “vivere intrappolati in un ciclo di scroll infinito che allontana il gioco, il sonno e il tempo con la famiglia”. I genitori, assicura Starmer, sono d’accordo con la decisione presa che, però, “ha avuto e avrà resistenze da parte di alcune delle aziende più potenti al mondo”. Per questo, bisognerà anche “imparare dagli altri”. La Gran Bretagna, infatti, non è il primo paese a introdurre restrizioni di questo tipo».

* * * Scrive la Bbc:

«L’ex ministro della Sanità Wes Streeting si è unito a coloro che chiedono il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni nel Regno Unito. Ha affermato che le gra...