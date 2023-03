Legalizzare la cannabis per combattere dipendenza e traffici illeciti? «I dati parlano chiaro: è inutile, anzi dannoso». Giuseppe Mammana è molto soddisfatto dei risultati della 66ma sessione della Commissione su droghe e narcotici delle Nazioni Unite. La Conferenza Onu di Vienna ha confermato la linea espressa nel rapporto dell'Incb (Organo internazionale per il controllo degli stupefacenti), quella cioè contraria alla legalizzazione e alla promozione del consumo di cannabis. Per Mammana, medico, psichiatra, psicoterapeuta e responsabile scientifico del Comitato italiano delle comunità e dei servizi per le dipendenze (Cicsd) quella indicata all'Onu è la strada giusta. «Bisogna muoversi con una strategia di recupero globale delle persone affette da tossicodipendenza», dichiara a Tempi.

Professor Mammana, è soddisfatto della Conferenza Onu?

Assolutamente sì. Sono emerse posizioni chiaramente contrarie a qualsiasi forma di normalizzazione e liberalizzazione di sostanze stupefacen...