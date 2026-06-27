«La Danimarca non può assomigliare a Islamabad»

«La chiamata islamica alla preghiera non si dovrebbe udire sopra i nostri tetti. Non c'è posto per essa in Danimarca e nessuno girando per il nostro paese dovrebbe temere di essere finito in un sobborgo di Islamabad». Le parole del ministro dell'Immigrazione Morten Bødskov sono inusuali per un membro di un partito socialdemocratico europeo, ma non per la sinistra danese. Sono dieci anni, infatti, che i ministri dell'Immigrazione nei governi di sinistra della premier Mette Frederiksen cercano una scappatoia legale per vietare l'Adhan, la chiamata alla preghiera islamica. Questa viene effettuata cinque volte al giorno (Alba, mezzogiorno, pomeriggio, tramonto e notte) e a ogni richiamo attraverso gli altoparlanti posti sui minareti di fianco alle moschee il muezzin invita tutta la popolazione a pregare, a credere in Allah e in Maometto. Frenare «l'islamizzazione» I musulmani in Danimarca rappresentano circa il 5% della popolazione, 270 mila persone su 6 milioni, e sono serviti da un cent...