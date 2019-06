Nigeria. «Boko Haram e Fulani continuano a perseguitare i cristiani»

«La persecuzione della minoranza cristiana nel nord della Nigeria dura ormai da molti anni. Anche gli attacchi degli allevatori Fulani contro gli agricoltori cristiani non accennano a diminuire. I cristiani vengono uccisi, i loro beni sono distrutti, hanno paura di andare a lavorare nei campi, di essere rapiti o uccisi. La sicurezza peggiora». È la testimonianza resa ad Aide à l’Église en détresse da padre John Bakeni.

Il sacerdote coordina gli aiuti umanitari ai sopravvissuti di attentati terroristici nella diocesi di Maiduguri, la più colpita da Boko Haram. La situazione negli ultimi anni non è migliorata:

«La persecuzione nel nord va dall’esclusione politica al rifiuto di concedere terreni per costruire le chiese, passando per il rapimento di giovani donne, costrette a sposarsi. Le esazioni contro i cristiani sono sempre più violente e aggressive. Ci sentiamo insicuri e abbiamo paura. Ogni giorno vissuto in sicurezza è una benedizione, perché non sappiamo ciò che potrebbe succedere domani. Ma la nostra fede è stimolata a testimoniare coraggiosamente il Vangelo».