La “strana logica” della pace. Una mostra al Meeting
Di Francesco Tanzilli
20 Agosto 2025
Oltre cento studenti delle superiori hanno “girato” il mondo alla ricerca di persone che sanno costruire nessi proprio dove infuria la guerra. Una mostra nei padiglioni della Fiera di Rimini raccoglie le loro storie
15 ottobre 2022, piazza San Pietro, Roma. Papa Francesco lancia un appello ai membri di Comunione e Liberazione venuti in udienza: «Vorrei chiedervi un aiuto concreto per oggi, per questo tempo. Vi invito ad accompagnarmi nella profezia per la pace». Fra i presenti, alcuni professori liceali implicati nell’esperienza di Gioventù Studentesca, che nel viaggio di ritorno si chiedono come rispondere a quella richiesta. Nasce l’idea di una mostra da portare nelle scuole, poi rilanciata a tutta Gs fino a diventare una mostra per il Meeting a cui hanno collaborato oltre 100 ragazzi dall’Italia e anche dall’estero.
Siamo partiti dal metodo indicato dallo stesso Pontefice, che invitava a non fermarsi su «discussioni teoriche»: «Prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni» (Fratelli tutti 261). Questo ha richiesto un lavoro di indagine sulla situazione attuale, perché i “pezzi” che compongono la “terza guerra mondiale” sono numerosi (nel 2024, 61 conflitti armati ...