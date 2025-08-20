La “strana logica” della pace. Una mostra al Meeting

15 ottobre 2022, piazza San Pietro, Roma. Papa Francesco lancia un appello ai membri di Comunione e Liberazione venuti in udienza: «Vorrei chiedervi un aiuto concreto per oggi, per questo tempo. Vi invito ad accompagnarmi nella profezia per la pace». Fra i presenti, alcuni professori liceali implicati nell’esperienza di Gioventù Studentesca, che nel viaggio di ritorno si chiedono come rispondere a quella richiesta. Nasce l’idea di una mostra da portare nelle scuole, poi rilanciata a tutta Gs fino a diventare una mostra per il Meeting a cui hanno collaborato oltre 100 ragazzi dall’Italia e anche dall’estero.

Siamo partiti dal metodo indicato dallo stesso Pontefice, che invitava a non fermarsi su «discussioni teoriche»: «Prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni» (Fratelli tutti 261). Questo ha richiesto un lavoro di indagine sulla situazione attuale, perché i “pezzi” che compongono la “terza guerra mondiale” sono numerosi (nel 2024, 61 conflitti armati ...