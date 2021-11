L’uomo di 32 anni che accoltellò 11 volte la donna ebrea 85enne Mirelle Knoll nel suo appartamento di Parigi e poi diede fuoco al suo corpo il 23 marzo 2018 è stato condannato ieri sera all’ergastolo. La corte d’assise di Parigi ha accertato nel caso anche l’aggravante dell’antisemitismo di matrice islamica.

Antisemitismo di matrice islamica

Il musulmano Yacine Mihoub era già stato condannato nel 2017 per aver aggredito sessualmente la figlia della badante della donna e conosceva la signora fin da quando era piccolo, essendo suo vicino di casa. Nell’omicidio è coinvolto anche Alex Carrimbacus, 25 anni, condannato a 15 anni di carcere per furto. Il giovane era stato chiamato nell’appartamento della donna dall’amico, il quale gli avrebbe detto che «gli ebrei sono pieni di soldi».

Prima di sgozzare Knoll, Mihoub avrebbe gridato «Allahu Akbar». Dall’analisi del suo computer, è risultato che avrebbe esaltato le gesta dei fratelli Kouachi, gli attentatori di Charlie Hebdo, e che consultava spesso siti antisemiti.

«Giorno importante per la giustizia»

«Questo è un giorno importante per la giustizia», ha dichiarato l’avvocato dei figli di Knoll, Gilles William Goldnadel, riferendosi al riconoscimento del carattere antisemita dell’omicidio e del furto. «I giudici sono stati severi ma giusti riconoscendo che Mihoub era il solo colpevole» dell’assassinio.

Mihoub e Carrimbacus hanno in realtà fornito versioni contrastanti dell’accaduto e si sono accusati l’un l’altro di aver inferto le coltellate. Il caso ha destato grande scalpore in Francia, soprattutto perché Knoll era sopravvissuta all’Olocausto e perché il suo omicidio era avvenuto un anno dopo quello di un’altra ebrea, Sarah Halimi. In quest’ultimo caso, l’assassino che la gettò dalla finestra del suo appartamento parigino gridando «Allahu Akbar», Kobili Traoré, è stato considerato dal tribunale non perseguibile penalmente poiché la sua mente era offuscata dalla eccessiva consumazione di cannabis.

Foto Ansa