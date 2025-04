Che cosa fanno i paesi europei per espellere più facilmente i migranti

In attesa della sentenza della Corte di giustizia europea sui ricorsi legati al protocollo Italia-Albania in materia migratoria e alla definizione di "paese d’origine sicuro" prevista per la fine di maggio o i primi di giugno, e mentre la Commissione Europea fa conoscere la sua lista dei paesi sicuri per i quali possono essere condotte procedure d’esame accelerate delle domande di asilo, i governi del continente si sbizzarriscono in soluzioni creative per espellere più facilmente gli immigrati indesiderati o per rendere difficile o impossibile l'ingresso di altri sul territorio di paesi Ue.

L'accordo tra Francia e Regno Unito sui migranti

L’ultima iniziativa in ordine di tempo riguarda Francia e Regno Unito, che lavorano a un accordo in base al quale Parigi accetterebbe di riprendersi un numero limitato di soggetti privi di documenti che sono riusciti ad attraversare la Manica in cambio della disponibilità di Londra ad accogliere altri stranieri che si trovano sul suolo francese e che ...