dedicata al corpo femminile. E di che parlano nella prima puntata? Ma ovviamente delle sorelle Wachowski, Lily e Lana, menti e regia della trilogia Matrix, che solo a noi biechi oscurantisti appassionati di biologia scapperebbe di chiamare “fratelli” in quan to, fino a qualche anno fa, prima di cambiare sesso e venire arruolate in un podcast sul corpo femminile, si chiamavano Andy e Larry, Andrew e Laurence. Eppure, colpo di scena, a chiamarli così, cioè raccontare la loro s toria a partire da quando avevano ancora 10 anni e nessuna velleità di transitare, sono state proprio le curatrici di Morgana.

Apriti cielo! Per aver usa to verso Lily e Lana anche nomi e pronomi maschili, la portatrice sana di schwa e di asterischi – nonché indubbiamente la madre di tutte le seconde mutazioni del politicamente corret to e dei suoi codici deliranti così bene individuati da Ricolfi – è stata accusata degli stessi crimini da lei imputati tutti i giorni a tutti i maschi, bianchi, etero d’Italia: misgendering e dead naming, cioè in ques to caso accordare al maschile verbi e aggettivi e citare i nomi alla nascita dei transgender (vedi il caso Ellen/Elliot Page). Che per bolla, trans e bimbe di Murgia equivale più o meno ad al to tradimen to da condannare con le stesse argomentazioni di Murgia.

Schwa e «moltə sentitə urtatə»

Dopo un sostanziale Murgia contro Murgia, insomma, Murgia si è accomodata infine sul pulpi to: «Dead naming e misgendering – inizia la predica a mezzo tories del suo profilo Instagram – sono sono considerati pratiche linguistiche transfobiche e moltə se ne sono giustamente sentitə urtatə». Pur avendo scrit to il tes to della puntata con lo schwa per «evitare la riduzione al binarismo», consapevoli che qualunque scelta «sarebbe stata problematica, lei e Tagliaferri hanno tuttavia scel to «di non pronunciarla».

Perché? Ma per colpa nostra, gli extracomunitari della bolla! Persone che non solo magari dedicano a un podcast «un flusso di attenzione più precario di quello necessario a un articolo o a un libro», ma che rappresentano un pubblico «compos to da ogni appartenenza socio anagrafica» che facilmente non sa nulla dei «dettagli delle nostre scelte di militanza». In pratica tutte le persone che parlano in italiano corret to, pertan to «chiedere a tuttə indistintamente lo sforzo di concentrazione necessario a recepire l’uso di un suono nuovo» è sembra to al duo all inclusive «una negazione di parlare a chiunque nel modo più efficace possibile».

Murgia tra gli extracomunitari della bolla

La predica Instagram della magnanima Murgia non poteva che terminare con la superclassista conclusione che lo schwa avrebbe risparmia to a lei e Tagliaferri il processo, ma «avrebbe rischia to di far diventare elitario un discorso che invece vogliamo arrivi a più persone possibile nel modo per loro più semplice». Murgia la missionaria, insomma.

Certamente ricordarle che era stata lei a invocare la configurazione dell’omobistransfobia e della misoginia come specifici crimini d’odio nell’ambi to del ddl Zan e che ne sarebbe stata lei una delle prime vittime qualora fosse diventa to legge, non farebbe che confermare il suo pregiudizio nei confronti di noi incolti inurbani a cui si deve parlare in modo semplice e diret to. Proprio come teorizzava profeticamente nel lontano 2017 una delle nostre pagine epistemologiche di riferimen to: «Michela Murgia stronca un libro in diretta – ti tolava per arrivare a più persone possibile e nel modo per loro più semplice Lercio.it -. Poi si accorge che è il suo».

Fo to Ansa