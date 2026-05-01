«Europa come il Titanic, ci salverà l’uomo semplice»

Storica firma del Foglio, autore di numerosi saggi incentrati sulla crisi dell’Occidente e da qualche anno di una seguitissima newsletter Substack che porta il suo nome, Giulio Meotti ha pubblicato da poco un nuovo libro con la casa editrice Liberilibri. Si intitola Titanic Europa, ed è una spietata analisi – ricca di numeri ed esempi – di come, sostiene l’autore, «l’Europa sta affondando». La tesi di fondo è che «la perdita totale delle nostre radici religiose, spirituali e culturali ci impedisce di renderci conto di questo fenomeno». Crisi demografica, islamizzazione, woke, antisemitismo e guerre alle porte del nostro Continente hanno reso l’Europa «una barca fragile alla deriva». Non tutto è perduto, però. Piero Vietti ne ha parlato con lui in questa intervista video e sul numero di Tempi di maggio.



N.B. Questa intervista è stata registrata il 15 aprile 2026