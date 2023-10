Parlando con Tempi, Franco D'Alfonso va dritto al punto: «Se la politica non ha il coraggio di prendere posizione, esiste un problema. È rischio e battaglia, non si può scappare. Guardo oggi tanti politici e mi paiono impiegati a basso costo. Quali battaglie fanno? Perché non si esprimono? Sì, qualche dichiarazione ai giornali, i post sui social... ma la verità è che c'è in giro troppa gente codarda».

D'Alfonso, socialista, è stato assessore “arancione’’ a Milano nella Giunta del sindaco Giuliano Pisapia dal 2011 al 2016 e poi consigliere comunale della lista Sala dal 2016 al 2021. Dopo le condanne (poche) e le assoluzioni (tante) nel processo "Mensa dei poveri" ha scritto un messaggio per commentare l'esito di un'inchiesta che, quattro anni fa, aveva riempito le pagine dei giornali e oggi, soprattutto a riguardo delle assoluzioni, è finita negli articoletti di taglio basso nelle pagine interne.

Un "procedimento macedonia"

«Non si dà abbastanza conto del fatto - ha scrit...