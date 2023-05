L'incidente diplomatico tra Italia e Francia provocato settimana scorsa dalle dichiarazioni inopportune del ministro Gérald Darmanin non può più essere considerato un caso. Ieri infatti è arrivato da Oltralpe un nuovo attacco al governo Meloni, questa volta dal presidente del partito macroniano Renaissance, Sejourné: «La politica di Meloni sull'immigrazione è ingiusta, inumana e inefficace». Alle sue parole si sono aggiunte quelle della vicepremier spagnola, Yolanda Diaz: «Con il decreto sul lavoro l'esecutivo di Giorgia Meloni ha mostrato di voler governare contro lavoratori e lavoratrici».

La replica puntuale di Giorgia Meloni

La premier italiana non si è scomposta e da Praga ha replicato senza alimentare la polemica: «Mi sembra che sia un problema interno della Francia, sono loro che hanno problemi di tenuta del consenso, non è un piano su cui mi voglio infilare e no, non ho fatto nessuna telefonata a Macron».

Parlando poi dell'attacco spagnolo, Meloni ha aggiunto: «Io non ...