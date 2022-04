Mi hanno detto che l’Europa pretende di sapere tutto. Del vino e della vita. Tanto che, mi dicono, ha provato a marchiare il vino. Pericoloso per sé e per gli altri, dice. Stop lì, fermi tutti. No, il vino no. Non è la prima volta che ci provano. Ci avevano già provato con la carne rossa anni fa. Adesso ci provano con il vino. Finirà che ci proveranno con la vita. E a quei pochi che ancora verranno al mondo gli verrà piazzata l’etichetta: “Attenzione, questa vita attenta anche a te”. E il cerchio sarà chiuso. Come mi ha detto un mio amico, qui, in questa Europa di salutisti insalubri, tutto è ormai nocivo alla salute, la carne, il vino, l’aria che respiriamo, perfino noi a noi stessi. Tutto, salvo la droga. Ah no, quella è tutta salute, anzi è terapeutica e più ne circola meglio è.

