Questo saggio del sociologo Sergio Belardinelli è tratto dal substack Lisander, nato dalla collaborazione tra Tempi e l’Istituto Bruno Leoni. Dopo quello dedicato alla libertà di educazione, ecco un nuovo testo su cui saranno chiamati a confrontarsi altri intellettuali ed esperti. Iscriversi a Lisander è facile e gratuito, basta collegarsi all’indirizzo lisandermag.substack.com e seguire le istruzioni.

* * *

Verso la fine degli anni Settanta del secolo scorso la sinistra americana incomincia a distogliere lo sguardo dalle classi sociali più svantaggiate per concentrarsi sempre di più sui diritti civili e la tutela degli interessi di un’ampia varietà di gruppi percepiti come marginalizzati: le donne, i neri, gli immigrati, la comunità Lgbt e simili, avviando una vera e propria battaglia sul linguaggio, nel tentativo di bandire parole che potessero in qualche modo evocare una qualsiasi forma di discriminazione. È l’inizio del cosiddetto “pol...