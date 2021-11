Morte, morte, morte. Forza morte! La Stampa è diventato il giornale del sonno eterno?

Viene da chiederlo un po’ così, brutalmente e provocatoriamente, sfogliano le pagine del grande quotidiano torinese – un giornale pienamente mainstream, ma anche ricco di cose interessanti e intellettualmente stimolanti, eppure un po’ fissato con questa storia dell’eutanasia e del suicidio assistito.

Non poteva mancare Mancuso

Morte, morte, morte. Forza morte! La Stampa non starà esagerando?

Per stare solo agli ultimi due giorni. Mercoledì grande spazio è stato dato alla vicenda di Mario, il 43enne tetraplegico che ha chiesto di poter farla finita e che la Stampa, spalleggiata dall’Associazione Coscioni, usa come testimonial per l’introduzione del suicidio assistito in Italia.

Editoriale affidato a Maria Antonietta Farina Coscioni, le pagine 2 e 3 dedicate alla vicenda, questo ieri. Poi oggi di nuovo un commento di Vladimiro Zagrebelsky, il corsivo di Mattia Feltri, altra pagina di cronaca e l’intervista al teologo Vito Mancuso di cui il lettore potrà facilmente indovinare le congetture.

No, no, resta con noi

Morte, morte, morte. Forza morte! La Stampa non starà esagerando?