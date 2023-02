Gentile direttore, mi chiamo Giovanni Kirn, sì un cognome un po’ strano con la K che deriva dai miei bisnonni austriaci e da mio papà esule giuliano, e sono candidato nella Città metropolitana di Milano nella lista Letizia Moratti Presidente.

Sì, per questa meravigliosa terra che ammiro da anni correndo veramente con la mia bicicletta, ci si può impegnare molto di più. Lo faccio già con il mio lavoro, con la società di ingegneria che gestisco con mia sorella Maria Carolina e che dà lavoro a più di 20 giovani ingegneri e architetti. Lo faccio a livello educativo con l’impegno nella scuola primaria paritaria cattolica Paolo VI a Rho; lo faccio a livello culturale a Rho, la mia città, organizzando iniziative aperte a tutta la popolazione, con l’Associazione Vita e Destino. Proprio nella mia città ho dedicato con passione molto del mio tempo, ben 19 anni, impegnandomi nel Consiglio comunale, arrivando a ricoprire il ruolo di presidente per 4 anni.

Una vita che è già piena. Che bisogno c’è allora di uscire di casa e correre per la Lombardia per le imminenti elezioni regionali? Il bisogno nasce da quello che vedo: non sono contento di come è stata amministrata la nostra Regione negli ultimi anni! Quindi, anziché lamentarmi, mi candido per cercare di rendermi utile per il bene comune. Credo che sia mancata, in Lombardia e in Italia, un’azione politica che ridia vigore alla presenza dei cattolici nella società: per questo recentemente ho aderito al progetto di lanciare il Comitato Popolare Lombardo con amici di lungo corso come Mario Mauro e Roberto Zucchetti. Credo che il “bipolarismo”, che ci costringe a scegliere tra due posizioni storicamente e idealmente lontane dalla nostra tradizione di cattolici impegnati in politica, vada sconfitto: per questo ho aderito alla proposta di candidarmi con Letizia Moratti.

Lavorando con lei in questi mesi ho avuto modo di conoscere da vicino una donna orgogliosamente lombarda, concreta, dinamica e tenace. È stata la prima donna sindaco di Milano e la prima donna a presiedere la Rai. Già ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Come dimenticare poi chi a Milano ha portato l’Expo? Le cose da fare, per riportare la Lombardia ai livelli di eccellenza di qualche anno fa, sono molte: io ho in mente innanzitutto i temi della salute, dell’educazione e del lavoro. Non ho qui lo spazio per dettagliare e non voglio essere generico: invito chi è interessato a consultare il mio sito…

Vi pare poco? Il mio impegno è per questo e per molto altro. È lo stesso impegno che sono certo metteranno anche tutti i candidati della lista per portare Letizia Moratti a governare la nostra Lombardia.

Caro direttore, grazie per questo spazio. E se ci ripensa, il 12 o 13 febbraio, scriva Kirn sulla scheda elettorale.

Kirn con la K.

Buon voto a lei e a tutti i suoi lettori-elettori!

Giovanni Kirn, candidato alle elezioni regionali della Lombardia per la lista Letizia Moratti Presidente