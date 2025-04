La guerra, la pace, il compito dell’Europa e quello della Chiesa. Parla Baturi

Monsignor Giuseppe Baturi, siciliano di Catania, arcivescovo metropolita di Cagliari e dal 2022 segretario generale della Cei, all’indomani della chiusura della sessione primaverile del Consiglio permanente della Conferenza episcopale ha accettato di rispondere alle domande di Tempi su tutti i “fronti caldi” dell’attualità in cui la Chiesa è coinvolta.

Eccellenza, il cardinale Matteo Zuppi, aprendo i lavori del “parlamentino” dei vescovi il 10 marzo, ha ribadito che per la Chiesa la ricerca della pace è la sola posizione ragionevole in un mondo «immerso nella tragedia della guerra». Ma con quali ragioni si invoca il dialogo quando non c’è giustizia? Non è una resa davanti al male? È la domanda di tanti, specialmente a proposito della guerra in Ucraina.

Il cardinale Zuppi ha ripreso una costante del pensiero della Chiesa a favore della pace. Lei chiede “ragioni”: ebbene, c’è un passaggio della Pacem in terris di Giovanni XXIII, ripreso nel 2020 da papa Francesco nel primo Incontro “Medi...