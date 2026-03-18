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La guerra in Iran e il bisogno della pace

Di Redazione
18 Marzo 2026
Domenica 22 marzo alle ore 21:15 si terrà a Milano l'incontro "La guerra in Iran e il bisogno della pace" presso l'Auditorium della parrocchia di Santa Maria Nascente, quartiere Qt8. Interviene Mario Mauro
Una bandiera della Repubblica islamica sventola di fianco a un palazzo distrutto dai bombardamenti a Teheran, in Iran
Una bandiera della Repubblica islamica sventola di fianco a un palazzo distrutto dai bombardamenti a Teheran, in Iran (foto Ansa)

Domenica 22 marzo alle ore 21:15 si terrà a Milano l’incontro “La guerra in Iran e il bisogno della pace” presso l’Auditorium della parrocchia di Santa Maria Nascente, quartiere Qt8.

Interviene Mario Mauro, coordinatore europeo per i corridoi del Mar Baltico, Mar Nero e Mar Egeo, già ministro della Difesa e vicepresidente del Parlamento europeo.

Modera Leone Grotti, giornalista di Tempi.

Il volantino dell'incontro sulla guerra in Iran che si terrà a Milano domenica 22 marzo alle 21.15 con Mario Mauro
Il volantino dell’incontro sulla guerra in Iran che si terrà a Milano domenica 22 marzo alle 21.15 con Mario Mauro
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