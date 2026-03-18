La guerra in Iran e il bisogno della pace
Domenica 22 marzo alle ore 21:15 si terrà a Milano l'incontro "La guerra in Iran e il bisogno della pace" presso l'Auditorium della parrocchia di Santa Maria Nascente, quartiere Qt8. Interviene Mario Mauro
Domenica 22 marzo alle ore 21:15 si terrà a Milano l’incontro “La guerra in Iran e il bisogno della pace” presso l’Auditorium della parrocchia di Santa Maria Nascente, quartiere Qt8.
Interviene Mario Mauro, coordinatore europeo per i corridoi del Mar Baltico, Mar Nero e Mar Egeo, già ministro della Difesa e vicepresidente del Parlamento europeo.
Modera Leone Grotti, giornalista di Tempi.
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!