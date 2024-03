«Putin non ha vinto le elezioni con l'87 per cento dei voti. Ci sono stati brogli. Ma è vero che sono tanti quelli che lo sostengono in Russia». Così Tamilla Imanova commenta a Tempi il risultato delle Presidenziali, vinte dallo Zar con percentuali clamorose. L'avvocato che si batte per la difesa dei diritti umani è una dei membri di Memorial, l'organizzazione "liquidata" dal Cremlino nel 2021 e vincitrice del premio Nobel per la pace l'anno successivo. «Oggi non c'è giustizia nel mio paese per chi si esprime contro la guerra, ma penso che il regime russo non abbia ancora raggiunto la fase peggiore della sua deriva», dichiara l'attivista che pochi mesi dopo l'invasione dell'Ucraina è fuggita in esilio in Polonia.

Perché tanti russi appoggiano ancora Putin?

Fin dall'inizio del "putinismo", ma soprattutto negli ultimi dieci anni, le autorità hanno dedicato grandi sforzi a fare il lavaggio del cervello alla popolazione, bloccando e chiudendo i media indipendenti, le Ong (Mem...