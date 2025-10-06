Una prospettiva diversa dal jihad islamista per l’Africa

Contenuto riservato agli abbonati
Un gruppo di sfollati interni cerca riparo dalla guerra nel Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo, 26 settembre 2024 (foto Ansa)
Su Politico Jacopo Barigazzi, Nektaria Stamouli e Giorgio Leali scrivono: «Don’t focus so much on Ukraine that you miss the severe threats to European security brewing in Libya. That’s the message Italy and Greece are trying to deliver to their Eu and Nato allies, but without much success. Migrant flows from Libya are spiking again, at a time Rome is increasingly concerned about Russia’s growing influence in the unstable North African nation, wielded through arms supplies and a potential new naval base in the northeastern port of Tobruk».
Sin dai tempi di Aristotele – così il filosofo scrive nella sua Storia degli animali – ἀεὶ Λιβύη φέρει τι κακόν / καινόν, «sempre la Libia porta dei mali». La porta continentale al Subsahara e al Mediterraneo condiziona non solo gli equilibri dell’Africa ma anche quelli (vedi oggi immigrati) del Mare nostrum. La scelle...
Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno