In Israele c’è un popolo che vuole la pace

Ofir Braslavski, il padre dell'ostaggio Rom Braslavski, dice al canale televisivo israeliano Channel 12 di essere «pronto a fare cose ​​estreme» per liberare suo figlio. «Non è possibile che dopo averlo visto morire lentamente, torturato, ridotto a uno scheletro, continuiamo a vivere normalmente, come se nulla fosse successo. È inconcepibile, non riesco a capirlo».

Il gruppo terroristico palestinese Jihad Islamica ha diffuso da Gaza un filmato di Rom Braslavski, emaciato e in gravi condizioni di salute. Durante la grande manifestazione di Tel Aviv in cui centinaia di migliaia di israeliano sono scesi in piazza per chiedere un cessate il fuoco e un accordo di rilascio degli ostaggi, suo padre ha definito il video una reminiscenza degli orrori dell'Olocausto: la sua testimonianza e la sua disperazione si aggiungono alle tante, terribili storie che ogni giorno arrivano attraverso i canali social dalla Striscia e si aggiungono alle foto dei bambini palestinesi ridotti, come suo figlio, a ...