L'ultimo numero del settimanale tedesco Die Aktuelle è uscito pochi giorni fa con un’intervista esclusiva a Michael Schumacher, l’ex pilota della Ferrari in stato vegetativo dal 2013. L’artista tedesco Boris Eldagsen ha vinto un premio fotografico ai Sony World Photography Awards ma si è rifiutato di ritirarlo. Per alcuni giorni, su social e piattaforme è circolato un nuovo singolo di Drake e The Weeknd, due tra i musicisti più popolari al mondo, poi rimosso da tutte le piattaforme. Un professore americano è stato accusato di abusi sessuali sui propri studenti avvenuti durante un viaggio di istruzione in Alaska, ma quel professore non è mai stato in Alaska con i suoi studenti. Milioni di persone alcune settimane fa si sono divertite a vedere Papa Francesco con addosso un piumino bianco di Balenciaga.

L'intelligenza artificiale dietro a testi e immagini virali

Che cosa hanno in comune queste notizie, a parte l’appartenenza all’abusata categoria giornalistica dello strano-ma-vero? ...