Il Venezuela è alla fame, Maduro invoca: «Fate sei figli a testa»

In un paese in crisi dove per colpa della dittatura ogni anno muoiono oltre 10 mila neonati, il presidente lancia un appello sconcertante

Delle due l’una: o Nicolas Maduro vive in una torre d’avorio ed è realmente all’oscuro di quello che accade nel paese che governa, il Venezuela; oppure l’ideologia che persegue l’ha talmente accecato da farlo sragionare. Sia come sia, martedì il presidente si è presentato in televisione e ha lanciato un appello sconcertante: «Fate più figli! Ogni donna deve avere sei bambini! Ognuna! È per il bene del paese, che cresca il paese».

MORTALITÀ INFANTILE IN COSTANTE AUMENTO

Se le parole di Maduro hanno fatto scalpore non è per ragioni “femministe”, ma molto più concrete. Dal 2013 il governo non pubblica più dati sulla mortalità infantile, ma secondo uno studio di Lancet, nel 2016 essa ha raggiunto la soglia di 21,1 morti ogni mille nati, come nel 1998. Nel 2016, secondo un rapporto del ministero della Salute pubblicato e subito censurato, la mortalità infantile sarebbe aumentata del 30 per cento rispetto all’anno precedente per un totale di 11.466 neonati morti.

L’aumento della mortalità infantile è dovuto soprattutto alla malnutrizione della popolazione, causata da una crisi economica senza precedenti che va avanti da anni ormai: l’inflazione viaggia intorno a un milione per cento e con uno stipendio mensile medio si acquistano a malapena beni alimentari per una settimana. Non è un caso se 4,5 milioni di venezuelani sono già scappati dal paese.

LAVORO IN CAMBIO DI CIBO

Se l’Unicef stima che la malnutrizione dei bambini è al 13 per cento, un venezuelano su tre soffre la fame, secondo uno studio delle Nazioni Unite. Il 74 per cento delle famiglie venezuelane adotta forme di razionamento alimentare, il 60 per cento riduce i pasti o la quantità di cibo per pasto, il 33 per cento presenta almeno un membro della famiglia che lavora in cambio di cibo e il 20 per cento ha venduto beni patrimoniali per acquistare da mangiare.

A fronte di questi dati le parole del dittatore Maduro, che ha ridotto alla fame con politiche folli il paese con le più vaste riserve petrolifere del mondo, risultano deliranti. Ha protestato Manuela Bolivar, politica di opposizione: «Gli ospedali non funzionano, i vaccini sono scarsi, le donne non possono allattare al seno perché malnutrite né comprare il latte in polvere perché è troppo costoso, il paese si trova davanti a una emigrazione forzata a causa dell’emergenza umanitaria» e Maduro blatera di fare «sei figli a testa?».

Foto Ansa