Sul Sussidiario Giulio Sapelli scrive: «L’India conquista l’allunaggio del Polo Sud della regina notturna dei cieli e la leadership indiscussa di una nuova e inusitata versione della nuova faglia del disordine internazionale odierno».

Sapelli ci spiega perché oggi è il momento dell’India.

* * *

Su lavoce.info Alessia Amighini scrive: «L’India è un partner fondamentale per il raggiungimento di alcune delle priorità strategiche dell’Europa:

dispone di una forza lavoro ampia e in crescita che le permetterà di emergere come uno dei futuri fornitori alternativi di beni manifatturieri, riducendo la dipendenza del mondo (e dell’Europa) dalla Cina;

ha un fabbisogno energetico in rapida crescita e deve quindi far parte di qualsiasi soluzione realistica alla sfida climatica globale;

in quanto democrazia più popolosa del mondo, nel cuore della nascente regione indo-pacifica, è un attore critico di stabilizzazione in un sistema geopolitico sempre più fragile.

Cresce du...