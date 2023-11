In questo periodo viene spesso rievocato un celebre discorso del 6 novembre 1985 alla Camera dei deputati dell’allora presidente del Consiglio dei ministri, Bettino Craxi. Viene spesso rievocato a commento di quanto sta accadendo in queste settimane in Medio Oriente. In particolare, il passaggio in cui il leader socialista, che usciva dall’affaire Achille Lauro e dallo scontro con gli Usa a Sigonella, ricordò che

«se la questione nazionale palestinese esiste, se ha un fondamento, e se i palestinesi hanno diritto ad una rivendicazione nazionale, anche l'azione dell'Olp deve essere valutata con un certo metro, che è il metro della storia».

Per concludere, fino a sfidare gli alleati occidentali e Israele stesso:

«Vedete, io contesto all'Olp l'uso della lotta armata non perché ritenga che non ne abbia diritto, ma perché sono convinto che la lotta armata non porterà a nessuna soluzione».

"Il peggio" temuto da Craxi

Molti oggi si collegano idealmente a quelle parole ...