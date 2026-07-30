Alimentare la guerra in Iran per salvare l’Ucraina. L’azzardo di Zelensky

Sembra passata un’eternità dall’incredibile scontro nello Studio ovale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Un anno e mezzo fa, quando il tycoon confidava ancora di poter raggiungere velocemente un accordo di pace tra Russia e Ucraina, il presidente americano accusava l’omologo ucraino di «non avere le carte», di «non essere abbastanza riconoscente» per l’aiuto offerto dagli americani e di «giocare con la terza guerra mondiale». Con il tempo, Zelensky ha imparato a cavalcare i malumori di Trump come un surfista le onde e a offrire al repubblicano esattamente ciò di cui ha bisogno: complimenti a profusione, le ricchezze del paese, la tecnologia dei droni. E ora una «collaborazione strategica».

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