Accordo Usa-Arabia Saudita, rischio escalation con l’Iran

Il già turbolento scenario mediorientale si è arricchito, la scorsa settimana, di un nuovo elemento destinato a far discutere. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno firmato un accordo trentennale – il cui testo non è stato reso pubblico – per sviluppare un programma nucleare civile. Secondo quanto trapelato, l'intesa permetterà alle aziende americane di fornire reattori, combustibile e altri servizi al nascente programma nucleare saudita. L'annuncio ha aperto una serie di interrogativi. Il principale è questo: l'accordo consentirà a Riad di arricchire l'uranio fino a mettere, un domani, le basi per un arsenale nucleare? A rendere il quadro ancora più complesso è intervenuto Donald Trump, che poche ore dopo la firma ha dichiarato che l'intesa entrerà in vigore solo se l'Arabia Saudita riconoscerà Israele. Claudio Fontana, ricercatore della Fondazione Oasis, l'accordo è già a rischio?Se ci atteniamo ai fatti, no. Un accordo firmato non può decadere sulla base di una dichiarazione di Trump o...