L'Unione Europea è in guerra, non militare ma economica, e deve rendersene conto prima che sia troppo tardi. La decisione della Volkswagen di sospendere il progetto di costruzione di una gigafactory per la produzione di batterie elettriche in Europa orientale, allo scopo di spostare la produzione negli Stati Uniti, non è un semplice campanello d'allarme. È una campana che suona a morto e il defunto, neanche a dirlo, sarà l'Europa se la Commissione di Ursula von der Leyen non prenderà le adeguate contromisure.

Volkswagen avrà 10 miliardi di sussidi negli Usa

La più grande casa automobilistica europea, secondo quanto riportato dal Financial Times, ha fatto sapere ai funzionari Ue che intende «dare la priorità» al progetto americano. Negli Stati Uniti infatti, grazie all'Inflation Reduction Act (Ira) approvato dal presidente Joe Biden, potrebbe ricevere 9-10 miliardi di euro in sussidi e prestiti.

Da parte di Bruxelles, invece, al momento non riceverebbe niente se non una pacca s...