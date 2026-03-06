Newsletter
Cinema Fortunato

“I morti non soffrono” e il western non muore mai

Di Simone Fortunato
06 Marzo 2026
Onore a Viggo Mortensen che crede ancora in un genere super classico. Notevole “Marcia nuziale” che fa a pezzi il matrimonio borghese. Schematico il documentario su Bombolo. Moscio “Arac Attack”. I film della settimana
Fotogramma del film “The Dead Don’t Hurt - I morti non soffrono” di e con Viggo Mortensen

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante The Dead Don’t Hurt - I morti non soffrono ★★★ Di Viggo MortensenAnno di uscita: 2023Dove vederlo: Sky Western classico, con buoni scenari e altrettanto buone interpretazioni. Viggo Mortensen si ritaglia un bel ruolo, lei, bravissima (era la protagonista de Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson), è una protofemminista emancipata e un po’ anacronistica. Il taglio è quello del western d’altri tempi, ottimamente fotografato e con caratteri abbastanza definiti. I cattivi sono quelli che sono, un po’ tagliati con l’accetta, specie Danny Huston che fa il solito cattivo piuttosto ovvio, e non giovano alla narrazione continue ellissi e salti narrativi abbastanza inutili che appesantiscono sen...

