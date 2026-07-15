Esserci
«Preferisco un mondo in cui si possa vivere»
Da Michel Houellebecq un monito (laico) contro l’eutanasia che riguarda anche noi
Il 15 luglio il parlamento francese è chiamato a decidere l’approvazione definitiva di una proposta di legge sul fine vita.
Lo scrittore Michel Houellebecq termina così il suo lungo articolo contro l’eutanasia pubblicato da Le Figaro:
«Non posso fare a meno di pensare che, chiedendo per i suoi cittadini l’accesso all’eutanasia, è la propria eutanasia che la Francia chiede. […]
Entriamo in un mondo dove sarà più facile morire; avrei preferito un mondo in cui si possa vivere».
Un monito che riguarda anche noi.
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