Newsletter

Esserci

«Preferisco un mondo in cui si possa vivere»

Di Esserci
15 Luglio 2026
Da Michel Houellebecq un monito (laico) contro l’eutanasia che riguarda anche noi
Marcia di protesta a Parigi contro la legge sull’eutanasia in approvazione in parlamento, 28 giugno 2026 (foto Ansa)
Marcia di protesta a Parigi contro la legge sull’eutanasia in approvazione in parlamento, 28 giugno 2026. «Non vogliamo una medicina che uccide», recita un cartello (foto Ansa)

Il 15 luglio il parlamento francese è chiamato a decidere l’approvazione definitiva di una proposta di legge sul fine vita.

Lo scrittore Michel Houellebecq termina così il suo lungo articolo contro l’eutanasia pubblicato da Le Figaro:

«Non posso fare a meno di pensare che, chiedendo per i suoi cittadini l’accesso all’eutanasia, è la propria eutanasia che la Francia chiede. […]

Entriamo in un mondo dove sarà più facile morire; avrei preferito un mondo in cui si possa vivere».

Un monito che riguarda anche noi.

Eutanasia fine vita Francia Michel Houellebecq

Articoli correlati

Scopri di più →

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.